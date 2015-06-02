"Динамо" - "Шахтер": в Кубке статистика в пользу киевлян

В финале Кубка Украины сезона 2014/2015 гг. Украину ждет очередное «классико» - киевское «Динамо» против донецкого «Шахтера».

Нынешний розыгрыш второго по значимости турнира в Украине станет уже 24-м по счету. В 23-х предыдущих лишь четыре раза обладателем трофея становилось не «Динамо» и не «Шахтер» (дважды «Черноморец», по одному разу «Таврия» и «Ворскла»).

«Бело-синие» побеждали 10 раз - в 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 и 2014 годах.

«Оранжево-черные» выигрывали трофей 9 раз - в 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012 и 2013 годах.

В очных дуэлях в финалах Кубка Украины четыре выиграли динамовцы и три – «горняки».

Четыре матча из этих семи проводились на НСК «Олимпийский», один – на харьковском стадионе «Металлист», один – в Сумах, на стадионе «Юбилейный» и наконец последний в Полтаве на стадионе «Ворскла» им.А.Бутовского.