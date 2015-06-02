Капитан "Шахтера" Срна: Завоевание Кубка Украины - дело престижа

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна считает завоевание командой Кубка Украины - делом престижа для своей команды. Об этом он заявил клубной пресс-службе "горняков" накануне последнего матча сезона.

Отвечая на вопрос о том, как «Шахтер» относится к этому трофею, (президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис сказал, что Кубок не имеет особого значения, завоевать его – просто дело престижа) Срна отметил: "Я согласен с господином Суркисом. Мы все на первое место ставим чемпионат, так как он дает возможность выступать в Лиге чемпионов. Поэтому золото в первенстве очень важно. «Шахтер» уже попал в квалификацию Лиги чемпионов, завоевал серебро. На очереди – Кубок. Для нас каждый трофей очень много значит. И завоевание Кубка Украины действительно дело престижа".

Гооря о шансах команд в предстоящем матче, Срна отметил: "Это будет тяжелый матч. «Динамо» сейчас в хорошей форме, у них хороший тренер и футболисты, отличная атмосфера – они завоевали чемпионство. Поэтому у киевлян и уверенности побольше. Плюс они будут выступать при своих болельщиках – ожидается 70 тысяч человек, и практически все будут поддерживать столичный клуб. Но в этом поединке нам нечего терять. Нужно играть хорошо, открыто. Я верю в свою команду, верю, что «Шахтер» остался на таком же высоком уровне и обязан его сохранить. В следующем сезоне все должно быть совсем по-другому. Мы же проигрывали матчи не из-за футбольного мастерства соперника, мы уступали из-за собственных ошибок, которые оппонент использовал! Поэтому в кубковом поединке будет хорошая, открытая игра. Впрочем, так у нас всегда с «Динамо».

Также капитан затронул тему того, что команды оказались в неравных условиях, так как киевляне будут играть дома. Хорватский игрок, отвечая на вопрос - это неприятный факт или, наоборот, дополнительная мотивация, заявил: "Все прекрасно знают нашу ситуацию. Не стоит в очередной раз повторять, что мы все матчи проводим вне дома. Иначе болельщики начнут думать, что это наше алиби... Да, ситуация такая, какая есть. Но самое важное – чтобы фанаты понимали: мы играем в футбол для них, для Донбасса, для Донецка, для всех болельщиков «Шахтера»! Конечно, все было бы по-другому, если бы финал Кубка проводился, например, в Полтаве или во Львове – на нейтральном поле. Но так решила Федерация, и это уже никто не может изменить. Поэтому будем играть там, где сказали".

Как сообщал УНИАН, 4 июня на главной арене страны - столичном НСК "Олимпийский" - состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".