Молодежные сборные Украины и США разыграют первое место в группе на ЧМ

В Окленде (Новя Зеландия) завершился матч 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу среди молодежных команд (U-20), в котором сборная США разгромила хозяев первенства команду Новой Зеландии со счетом 4:0, сообщает официальный сайт ФИФА.

В этой игре американцы получили преимущество в счете уже на 6-й минуте, когда первый гол забил Рубио Рубин. Затем, на 33-й минуте Эмерсон Хюндман удвоил преимущество своей команды, на 58-й Пауль Арриола довел его до крупного, а на 83-й Рубин сделал дубль и установил окончательный счет игры - 4:0.

Таким образом, американцы набрали максимальное количество очков - 6 в 2 матчах и возглавляют турнирную таблицу Группы А. У сборной Украины 4 балла, Новой Зеландии - 1, Мьянмы - 0.

В матче заключительного тура Украина - США (5 июня) украинскую команду для того, чтобы занять 1-е место в группе, устроит только победа.