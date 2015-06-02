Сергей Бубка возглавит Антуражную комиссию атлетов МОК

О таком решении было сообщено официальным письмом за подписью президента МОК Томаса Баха, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Антуражная комиссия МОК была создана в 2010 году и является важной составляющей Международного Олимпийского Комитета.

Комиссия занимается вопросами, касающимися взаимоотношений атлетов с их антуражем - окружением спортсмена, которое имеет влияние на спортсмена и его подготовку. В круг этих лиц входят менеджеры, агенты, тренеры, медицинский персонал, научные работники, спортивные организации, спонсоры, юристы, а также любой, из числа тех, кто влияет на карьеру спортсмена, включая членов его семьи.

Перед Антуражной комиссией спортсменов, так же как и перед Комиссией атлетов, стоит задача обеспечить создание наиболее благоприятной среды для спортсмена. Но если в рамках работы Комиссии атлетов в основном задействованы только сами спортсмены, то к работе Антуражной комиссии привлекается более широкий круг экспертов и членов олимпийского движения.

Вместе с тем, в соответствии с назначением президента МОК, Сергей Бубка продолжит работать членом Координационной комиссии по подготовке к Играм XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также будет почетным членом Комиссии атлетов МОК, которой руководил длительное время.

Ранее Сергей Бубка также был членом Координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским играм 2008 года в Пекине и возглавлял соответствующую Комиссию по подготовке первых в истории Юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре.