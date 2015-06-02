Бывший глава футбольной федерации Бразилии попал под следствие

Его заподозрили в отмывании денег и мошенничестве, передает Би-би-си. Рикардо Тейшейра ушел в отставку с поста главы федерации в марте 2012 года, в период активной подготовки к Чемпионату мира 2014 года.

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Вступивший в эту должность после него Жозе Мария Марин оказался в числе тех чиновников ФИФА, которые были арестованы на прошлой неделе в Швейцарии в рамках расследования о коррупции в футбольной федерации.

В понедельник стало известно, что Независимая комиссия по этике ФИФА временно отстранила от футбольной деятельности генсека Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Энрике Санса.