СМИ: украинец Скрипник стал лучшим тренером сезона в Бундеслиге
19:09, 01 июня 2015Спорт
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Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de признал украинца Виктора Скрипника лучшим тренером сезона в Бундеслиге.
Скрипник стал лучшим тренером Бундеслиги / uefa.com
Об этом сообщает Террикон.
Украинец принял "Вердер", когда команда находилась в зоне вылета, а закончил чемпионат на десятом месте с отставанием от еврокубковой зоны в три очка.
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