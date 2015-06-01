СМИ: украинец Скрипник стал лучшим тренером сезона в Бундеслиге

Об этом сообщает Террикон.

Украинец принял "Вердер", когда команда находилась в зоне вылета, а закончил чемпионат на десятом месте с отставанием от еврокубковой зоны в три очка.

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