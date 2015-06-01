Профутбол: интервью с Ярмоленко и итоги чемпионата (видео)

15:35, 01 июня 2015
Спорт
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Полный выпуск программы Профутбол на канале 2+2 за 31 мая 2015 года.

Выпуск Профутбол за 31 мая 2015 года

Послесловие к историческому матчу Днепр - Севилья - разбор тактических моментов и неоднозначные эмоции игроков;

Еврокубковое будущее украинских клубов - кого мы увидим в сезоне 2015/2016;

Эксклюзивное интервью с Андреем Ярмоленко;

Самые интересные подробности матчей последнего, 26 тура и итоги чемпионата Украины сезона 2014/2015.

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