Профутбол: интервью с Ярмоленко и итоги чемпионата (видео)

Полный выпуск программы Профутбол на канале 2+2 за 31 мая 2015 года.

Послесловие к историческому матчу Днепр - Севилья - разбор тактических моментов и неоднозначные эмоции игроков; Еврокубковое будущее украинских клубов - кого мы увидим в сезоне 2015/2016; Эксклюзивное интервью с Андреем Ярмоленко; Самые интересные подробности матчей последнего, 26 тура и итоги чемпионата Украины сезона 2014/2015.

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