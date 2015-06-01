В ЮАР признались во взятках ФИФА - СМИ

03:38, 01 июня 2015
Спорт
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В ЮАР местные чиновники от футбола подтвердили, что заплатили 10 миллионов долларов футбольной ассоциации КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) во главе с Джеком Уорнером.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на южноафриканские СМИ.

Уорнеру  в числе других руководителей ФИФА предъявлены обвинения в коррупции.

"Представители прокуратуры США говорят, что речь идет о взятке, которая помогла ЮАР добиться проведения у себя ЧМ-2010. Однако президент Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордаан опровергает это", - отмечается в сообщении.

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По словам представителей властей ЮАР, средства предназначались для развития футбола в странах Карибского региона, где Джек Уорнер пользовался большим влиянием.

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