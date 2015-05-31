Велогонщики украинской команды KOLSS-BDC TEAM выиграли все три гонки Race Horizon Park-2015

В День Киева, 30 мая, главным событием стала международная велогонка для профессионалов Horizon Park Race Maidan, вторая из серии однодневок Race Horizon Park 2015. В этом году маршрут гонки снова вернулся на Майдан Независимости и Крещатик.

«Участие Ярослава Поповича, украинского спортсмена с мировым именем, существенно подняло как престиж гонки, так и градус борьбы. Ведь погоняться с таким профи по центральным улицам столицы спортсменам из разных стран было за честь. А для наших ребят из новосозданной киевской команды Kyiv Capital Racing — это настоящий вызов», — рассказал Александр Башенко, глава организационного комитета Race Horizon Park и вице-президент Федерации велоспорта Украины.

В гонке приняло участие около 200 спортсменов — 22 команды, 12 иностранных и 10 украинских.

Победителями Horizon Park Race Maidan стали: первое место у велогонщика команды KOLSS-BDC TEAM Александра Поливоды, серебро завоевал белорусский гонщик из команды Minsk Cycling Club Сергей Папок, бронза у велогонщикаKOLSS-BDC TEAM Михаила Кононенка.

А в заключительный третий день соревнований Race Horizon Park 2015, 31 мая, гонку Horizon Park Classic выиграл велогонщик команды KOLSS-BDC TEAM Михаил Кононенко, серебро завоевал велогонщик KOLSS-BDC TEAM Виталий Бутс, бронза у белорусского гонщика из команды Minsk Cycling Club Александра Кучинского.

Маршрут гонки на 120 км пролег по кругу:ул. Николая Гринченко, ул. Кировоградская, пр. Краснозвездный, ул. Андрея Головко, ул. Соломенская, ул. Протасов Яр. Рельеф трассы был более интересным и сложным по сравнению с гонкой на Крещатике: затяжные подъемы и спуски Соломенского района добавляли борьбы и интриги в третий день соревнований.

Как сообщал УНИАН, в первый день соревнований победу одержал Сергей Лакгути, также представляющий команду KOLSS-BDC TEAM.