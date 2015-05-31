В финале Гран-при по фехтованию украинка Харлан победила россиянку
23:27, 31 мая 2015Спорт
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Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012 по фехтованию на саблях Ольга Харлан на соревнованиях Гран-при в Москве завоевала золотую медаль
Ольга Харлан победила россиянку в финале Гран-при по фехтованию / nffu.org.ua
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В финале Харлан победила представительницу России Яну Егорян со счетом 15:10.
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Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил чемпионку, тренерский состав сборной и национальную федерацию с блестящим достижением, пожелав не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем радовать болельщиков своими победами.
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