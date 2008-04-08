Сергея Бубку шокировали инциденты в Париже

Многократный мировой рекордсмен по прыжкам с шестом, член Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка заявил, что его шокировали инциденты во время эстафеты олимпийского огня в Париже. В Пекине, где сейчас происходит олимпийская неделя, украинский легкоатлет выразил разочарование тем, как политики используют спорт и спортсменов. «Я осуждаю злоупотребление Олимпийским огнем. Это символ мира», - сказал Бубка. В столице Франции тибетским активистам удалось прервать эстафету олимпийского огня и превратить символическую акцию в демонстрацию протеста против нарушений прав человека в Китае. Французские стражи порядка задержали по меньшей мере 28 человек. Председатель тибетского общества в Париже Туптен Гьятсо заявил: «Мы решительно требуем, чтобы эстафета олимпийского огня не проходила по территории Тибета. Таким образом Китай хочет легитимизовать оккупацию Тибета. Нельзя позволить, чтобы Китай использовал Олимпийские игры с политической целью», - сказал председатель тибетского общества в Париже.

Немецкая волна