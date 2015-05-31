ВВС: Два британских банка расследуют возможное отмывание денег ФИФА
19:47, 31 мая 2015Спорт
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Два британских банка начали внутреннее расследование относительно движения средств между своими отделениями в связи с обвинениями, выдвинутыми чиновникам ФИФА.
Министерство юстиции США уже накладывало штраф на HSBC / nbcnews.com
По данным ВВС, банки Barclays и Standard Chartered, а также HSBC упоминались в обвинениях, которые ФБР на прошлой неделе выдвинула против высокопоставленных чиновников организации.
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Представители Standard Chartered подтвердили, что в обвинениях есть упоминание о двух оплатах, которые прошли через их банк, и они изучают этот факт. Руководители Barclays и HSBC ситуацию не комментировали.
Ранее министерство юстиции США уже накладывало штраф на HSBC в размере 1,9 миллиарда долларов за недостаточные усилия в борьбе с отмыванием денег.
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