Немецкие политики предлагают учредить новую мировую футбольную ассоциацию - СМИ

Вице-президент Европарламента либерал Александер Граф Ламбсдорфф призвал крупнейшие европейские футбольные федерации выйти из ФИФА и основать новую Мировую футбольную ассоциацию (World Football Association, WFA).

"После переизбрания (президента ФИФА – УНИАН) Блаттера европейские федерации должны наконец принять меры", - заявил Ламбсдорфф немецкому изданию Welt am Sonntag, номер которого увидел свет в воскресенье, 31 мая, сообщает dw.de.

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По словам европарламентария, уже длительное время в ФИФА "хвост виляет собакой", ведь несмотря на то, что лучший футбол и большая часть денег локализованы в Европе и Америке, большинство голосов имеют Африка и Азия. "Если пять ведущих европейских футбольных наций - Германия, Англия, Испания, Франция и Италия - провозгласят, что готовы стать основой новой WFA, то вскоре присоединятся США, Япония и Австралия. А если еще и Аргентина и Бразилия присоединятся, то ФИФА Блаттера наступит спортивный и экономический конец", - считает Ламбсдорфф. Он добавил, что для конца эры Блаттера и реформ в ФИФА может хватить и серьезной угрозы учредить новую ассоциацию.

Идею создания новой организации высказал и один из лидеров немецкой партии Зеленых Симоне Петер. За обновление ФИФА выступил и министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Без "четкого нового начала" ФИФА не сможет выполнять свои функции, добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 27 мая, перед началом конгресса ФИФА, в Швейцарии по подозрению в коррупции были задержаны семь высокопоставленных функционеров организации, среди них - вице-президенты Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо. Впоследствии разгорелся конфликт, во время которого руководство УЕФА выступило против Блаттера. Однако, последнему удалось в пятый раз победить на выборах президента Международной федерации футбольных ассоциаций.