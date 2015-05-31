Теннисистка Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

В Париже завершился матч 4-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором Ализе Корне встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и проиграла в двух партиях.

Матч закончился со счетом 6:2, 7:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Француженка вышла на корт не в лучшей форме, так как изначально была простужена. Видно было, как она надрывно кашляла и неуютно учвствовала себя при ветренной погоде, которая установилась во французской столице. Кроме того, матч однажды, в середине первой партии, прерывался из-за дождя.

В этих условиях украинка легко выиграла первую партию - 6:2, и только во втором сете соперница сумела навязать борьбу. Соперницы несколько раз обменивались брейками, но так и не смогли определить победителя в основные 12 геймов - 6:6. А в дополнительном тай-брейке более удачливой оказалась украинка, выигравшая матч на 6-м матчболе - 7:6 (11:9).

Таким образом, Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема". Там она встретится с Аной Иванович из Сербии.