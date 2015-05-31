Сборная Украины по академической гребле завоевала две медали на чемпионате Европы

В Познани (Польша) завершился Чемпионат Европы по академической гребле, где сборная Украины завоевала две награды - серебро и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

В заезде четверок парных украинцы Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока и Иван Довгодько финишировали вторыми с результатом 05 минут 46.260 секунды. Победителями в этом виде программы стали гребцы из России (05:45.610), на третьем месте - четверка из Великобритании 05:46.890.

В свою очередь, в заезде мужской двойки парной Иван Футрик и Сергей Гринь финишировали третьими с результатом 6 мин. 15,8 секунды. Победителями в этом виде программы стали гребцы из Германии (6:09,320), вторыми - французы (6:11,140).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы в Польше проходил 29-31 мая.