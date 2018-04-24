Премьер-лига: "Динамо" и все остальные

Столичная команда не только прервала 5–летнюю гегемонию донецкого «Шахтера», но и вернула на главный стадион страны – НСК «Олимпийский» - матчи главного еврокубкового турнира Лиги чемпионов. В прошлые два сезона коллектив ограничивался исключительно играми Лиги Европы. Дончанам же, проведшим самый сложный сезон в своей истории, придется пробивать себе путь в главные клубный евротурнир через квалификационные игры.

Наконец, кардинально изменился состав участников от Украины в Лиге Европы. Лишь днепропетровский«Днепр» подтвердил свой статус одной из ведущих команд страны, попутно совершив сенсацию во втором по значимости еврокубке. В свою очередь, харьковский «Металлист» и одесский «Черноморец», в силу ряда причин покинули «большую пятерку» украинского первенства, превратив ее в «большую тройку». Те же, кто их заменил на 4-5 местах в итоговой турнирной таблице, сейчас априори не могут на равных сражаться с «Динамо», «Шахтером» и «Днепром» и пополнять группу команд, ведущих борьбу за чемпионство.

Чемпионат с привкусом войны

Главная положительная новость нынешнего сезона, как ни странно, заключается в том, что чемпионат благополучно стартовал и благополучно закончился - с теми же командами, которые начинали сезон в июле. А ведь варианты были самые разные... В силу экономических причин и ситуации на Донбассе, которая дошла до точки кипения как раз в июле прошлого года, когда стартовал сезон, это был самый сложный турнир за всю история чемпионатов Украины. И было бы удивительно, если бы в нынешней ситуации было по-другому.

Еще перед началом турнира было принято решение о сокращении числа участников с 16 до 14. Мера была вынужденной, поскольку 16 хотя бы относительно стабильных команд наскрести не удалось. Еще по ходу первой половины сезона 2013/14, в ноябре 2013-го серьезные финансовые проблемы вынудили сняться с турнира киевский «Арсенал», который прекратил финансировать Вадим Рабинович. Затем, уже весной 2014-го года, о своем нежелании выступать в украинских турнирах заявили крымские «Таврия» и «Севастополь». Правда, тот сезон они доиграли до конца. В апреле-мае, когда Крым уже был оккупирован Россией, на полуострове еще проходили игры чемпионата Украины по футболу. Любопытно, что если «Севастополь» занял по итогам сезона 9-е место, то первый чемпион независимой Украины (1992 год) симферопольская «Таврия» и «Арсенал», по иронии судьбы, последние два места в турнирной таблице. И Директорату УПЛ даже не пришлось ничего выдумывать в регламенте, дабы соблюсти спортивный принцип ротации клубов. Все, кто хотел остаться в УПЛ, остались там на вполне законных основаниях. А вот пополнить оставшуюся «чертову дюжину» решился лишь победитель турнира Первой лиги донецкий «Олимпик». Команды, занявшие 2-3 места во втором по значимости дивизионе украинского футбола, да и те, кто оказался ниже в таблице, попросту не захотели взваливать на себя дополнительный финансовый груз, соответствующий уровню команды УПЛ. Стране явно было не до футбола…

При этом все команды проблемного региона Донетчины и Луганщины стартовали и провели турнир до конца. Более того, все 5 команд – «Шахтер», «Металлург», «Олимпик», «Заря» и «Ильичевец» вынужденно играли домашние матчи на нейтральных полях. Кстати, в весенней части турнира такая же участь постигла одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Позже, «Металлисту» разрешили проводить домашние игры в Харькове (с некоторыми ограничениями по заполняемости трибун), а «Черноморец» так и не добился разрешения от ГУ МВД по Одесской области играть дома. А последний домашний матч сезона «Черноморца» (против того же «Металлиста») вообще был отменен. Изначально не все команды находились в равных условиях, но другого выхода попросту не было.

«Динамо»: возвращение на трон и в ЛЧ

Главный итог турнира, безусловно, заключается в том, что «Динамо» после 5-летнего перерыва вернулось на чемпионский трон. Последний до этого титул был датирован 2009-м годом, когда команду привел к победе российский специалист Юрий Семин. При этом, из того состава в «Динамо» до сих пор остались 6 футболистов, из которых четверо – игроки основного состава (Шовковский, Гусев, Кравец и Ярмоленко), а Бетао и Рыбка вернулись в команду после некоторой паузы. Примечательно, что нынешний тренер «Динамо» Сергей Ребров покинул команду (в качестве игрока) за год до того триумфа, после сезона 2007/08. Карьеру игрока он завершал в российском «Рубине» (Казань), в котором играл в 2008 и 2009 годах.

Из всей этой компании настоящим ветераном считается разве что 40-летний голкипер Александр Шовковский. Он еще год назад подумывал о завершении карьеры, но с приходом Реброва вратарь стал первым номером команды. При предыдущем тренере Блохине у него такого статуса не было и близко. Со своей задачей он справился «на отлично», что видно по общим результатам команды. Мелкие ошибки ему всегда прощались, откровенных спадов в игре он избежал. Еще один вратарь «Динамо» Максим Коваль провел этот сезон в аренде в ужгородской «Говерле», а Александр Рыбка выходил на поле только тогда, когда 40-летнему ветерану требовался отдых. Несколько дней назад стало известно, что голкипер продолжит карьеру и в следующем сезоне. В него верят и тренер Ребров, и президент клуба Суркис.

«Динамо» показало практически идеальный результат - ни одного поражения по ходу сезона. Благодаря этому показателю, команда оставила единственный «0» в итоговой турнирной таблице УПЛ. Что изменилось в «Динамо» в этом сезоне? Что, помимо откровенных проблем основного конкурента позволило финишировать в таблице первым, да еще и с таким солидным отрывом в 10 баллов?..

В команде и произошло всего-то одно изменение, но – глобальное по сути. Полное доверие тренерского штаба футболистам с украинским паспортом стало тем фактором, который резко изменил «Динамо». Зачастую инертные, думающие о количестве нулей в своих контрактах и берегущие ноги в игровых стыках легионеры были, в основном, заменены теми, для кого слово «Динамо» является символом авторитета и непререкаемого уважения с младых лет. В последний раз такой уровень доверия к доморощенным игрокам мы наблюдали во времена работы российского специалиста Валерия Газзаева. Это он открыл для «Динамо» Ярмоленко и Гармаша. В свою очередь, Юрий Семин и Олег Блохин большой любовью к местным воспитанникам не отличались, что, например, очень странно для воспитанника клуба Блохина. Оба специалиста много говорили на эту тему, но дальше обещаний дело не пошло. А вот Сергей Ребров в этом отношении превзошел трех своих предшественников вместе взятых. С нового сезона в стартовом составе «Динамо» заиграли Сидорчук, Рыбалка, Буяльский, очень близко к основному составу подошли Бурда, Калитвинцев Чумак. Наконец, тренер предоставил второй шанс Кравцу. Игра команды стала более рискованной, напористой, наглой. Даже на фоне мастеровитого «Шахтера» киевляне не терялись, а в целом ряде эпизодов выигрывали и обрастали «жирком» уверенности в себе, спортивной наглости, повышения самооценки… Все это пригодится уже в новом сезоне, на уровне Лиги чемпионов. Ведь киевляне, хоть и играли в УПЛ, но противостояли команде уровня плей-офф ЛЧ. И этот успешный опыт не пройдет даром при возвращении в элиту европейского футбола.

«Шахтер» - шаг назад в кризисной ситуации

Донецкий «Шахтер» перед началом этого сезона, как обычно, считался основным претендентом на титул. Пять титулов команды подряд на внутренней арене обязывали ее продолжать действовать в том же духе. Но, один из самых сложных сезонов в истории клуба по понятным причинам, дал о себе знать уже в своем зародыше. Как всегда, бразильцы - одновременно и сила команды, и очаг постоянных проблем. Еще в летнее межсезонье около 10 игроков предприняли демарш, отказавшись играть за команду и требуя трансфера в другой клуб. Все они объясняли свое требование ситуацией на востоке Украины и возможностью полномасштабной войны. Впрочем, менеджмент клуб на удивление спокойно и профессионально «разрулил» ситуацию и уже в сентябре команда собралась в полном составе. Все игроки вернулись в клуб без скандалов и взаимных обвинений, вновь став единым целым. А осенью команда на хорошем уровне провела групповой этап Лги чемпионов и вышла в плей-офф турнира, 1/8 финала.

Тем не менее, устоять против мотивированного и голодного до титулов «Динамо» уже порядком наевшийся и немотивированный «Шахтер» не смог. Весной, после разгрома от «Баварии» в плей-офф ЛЧ, многие предполагали, что горняки все-таки навяжут «Динамо» борьбу за чемпионство, ведь других целей уже не осталось, но этого так и не случилось. Лидеры команды Луческу были далеки от своей идеальной формы, порою складывалось впечатление, что те же Луис Адриано и Дуглас Коста – уже не видят себя в команде и мечтают о смене обстановки. Даже несмотря на исчерпанный конфликт прошлого межсезонья и спокойную обстановку на большей части территории Украины, которую не затронула война.

В общем, рано или поздно «Шахтер» должен был утратить титул чемпиона, и не стоит удивляться, что это случилось именно сейчас. Обстоятельства были против «Шахтера». Отсутствие возможности играть на своей домашней ультрасовременной «Донбасс-Арене», готовится к играм и релаксировать после них на своей не менее элитной загородной базе в Киршах, жить в привычной домашней атмосфере в элитных районах города…

Но, самое главное для команды заключается в том, что уже официально объявлено – Луческу отработает контракт с клубом, действующий до конца следующего года. Это значит, что если даже и будут изменения в составе, команда однозначно не развалится. «Шахтер» останется со своим лицом, фирменным почерком, агрессивной и немного безбашенной бразильской игровой манерой, будет по-прежнему претендовать на самые высокие места. Мистер Луческу, кто бы как к нему не относился, это определенный знак качества. Особенно по меркам чемпионата украинской Премьер-лиги.

«Днепр» - размен УПЛ на еврокубки

«Днепр» стал той командой, чье выступление ни в коем случае нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, коллектив Мирона Маркевича не выдержал ни чемпионскую гонку, ни борьбу за 2-е место и путевку в Лигу чемпионов. В начале сезона команда на протяжении нескольких месяцев лидировала в турнирной таблице, но затем не смогла одновременно хорошо выступать сразу на нескольких фронтах. Основные усилия были брошены на Лигу Европы (собенно это чувствовалось уже весной, по ходу плей-офф еврокубка), а в чемпионате команда опустилась на 3-е место. Тем не менее, выход в финал Лиги Европы – железное алиби для команды Маркевича. И этот сезон, безусловно, можно записать команде только в актив.

Тем не менее, нельзя не отметить, что и за «Днепром», и за тренером Маркевичем, такие вещи наблюдаются не впервые. И харьковский «Металлист» в бытность Маркевича, и «Днепр» под руководством испанского специалиста Хуанде Рамоса неоднократно на протяжении долгого времени претендовал на итоговый успех в турнире, но, в последний момент, резко сдавал позиции. Наверное, не случайно Мирон Маркевич имеет твердую репутацию специалиста умеющего создавать сильные играющие команды, но не умеющего выигрывать трофеи.

Тем не менее, именно Маркевичу стоит отдать должное за его исключительную роль в успехе команды в нынешнем сезоне. Придя в «Днепр» только в начале сезона, он сразу же сумел наладить взаимоотношения с игроками, расставить приоритеты и, в достаточно короткий срок привить игрокам свою излюбленную манеру игры. Ту самую, которую мы видели в исполнении предыдущих команд под руководством Маркевича – львовских «Карпат» и харьковского «Металлиста». В итоге, симбиоз тренера и игроков, помноженный на удачу в отдельные игровые моменты и упорство игроков команды позволили достичь главного успеха в карьере каждого игрока днепропетровского клуба, дойти до финала еврокубка.

Относительная же неудача во внутриукраинских соревнованиях… Команде не хватило всего ничего. Трех очков в матче со ставшим уже роковым для днепрян соперником луганской «Зарей», которой днепропетровцы проиграли со счетом 0:2. Этот проигрыш фактически лишил команду шансов побороться за серебро чемпионата. А в ход ответного матча полуфинала Кубка Украины с «Шахтером» вмешался арбитр Абдулла, назначивший более чем сомнительный пенальти в ворота «Днепра» за 10 минут до конца игры.

Согласимся, это не повод для того, чтобы назвать неудачным сезон команды, которая дошла до финала еврокубка.

… и остальные

Луганска «Заря» стала одним из немногих приятных сюрпризов этого сезона. Довольно трудно было предположить по ходу сезона, что команда не только удержит свои прошлогодние позиции, но и, заматерев, выйдет на более высокий уровень – итоговое 4-е место. И второй раз подряд будет представлять Украину в еврокубках. Отдельный респект в этом случае главному тренеру Юрию Вернидубу и руководству клуба. Они сумели удержать крайне непростую ситуацию под контролем. Команда, невзирая на постоянные финансовые проблемы, играла достойно, более того, постоянно на протяжении сезона поставляла игроков в национальную сборную. Игра «Зари» была свежа и интересна, команда действовала смело. Видна и тренерская работа и желание футболистов развиваться. Немало этому способствовала и здоровая конкуренция в составе. И сейчас остается только пожелать команде выстоять под грузом проблем, сохранить ведущих игроков и хорошо подготовится к новым еврокубкам. Селекция – наиболее злободневный вопрос для команды в данный момент. Ведь большая группа игроков выступает в «Заре» на правах аренды.

Полтавская «Ворскла», напротив, один из немногих стабильных клубов в нашем чемпионате в плане материального обеспечения. Изначально прогнозировалось, что «Ворскла» будет бороться за место в 5-ке сильнейших, но, долгое время полтавчане не могли добраться до зоны еврокубков. И только благодаря финишному спурту – 6 побед подряд – команда сумела занять итоговое 5-е место в таблице. Последнее, из возможных, для участия в Лиге Европы. Вместе с тем, учитывая плачевное состояние конкурентов, если бы «Ворскла» опустилась ниже 5-го места, это было бы весьма странно. Исходя из этого, по большому счету, хвалить полтавчан не за что. Стоит ждать того, как команда выступит в еврокубках.

Наконец, замкнувший 6–ку сильнейших харьковский «Металлист» претендует на звание одного из главных разочарований нынешнего сезона. Ведь команда в этом чемпионате выбыла из числа ведущих в Премьер-лиге. Чемпионат начинался для «Металлиста» с тех же проблем, что и у «Шахтера», когда целая группа игроков отказалась выступать за харьковский клуб. Но, в отличие от дончан, «Металлист» с этой проблемой не справился. Беглецов вернуть не удалось, да и, собственно, никто этого и не хотел. Более того, в результате сомнительный действий клубного менеджмента, ситуация дошла до того, что половина команды – судится с клубным руководством. А другая половина, это те, кто пришли в «Металлист» уже после ухода Маркевича, на совершенно других условиях. И предъявлять претензии к руководству им просто не за что. По всему видно, что нынешнему владельцу клуба Сергею Курченко этот груз в общем-то и не нужен. Это как пословица про «чемодан с ручкой», который и нести неудобно, и бросить жалко. В итоое, сейчас от той команды, которую так долго и трепетно выстраивал Мирон Маркевич, практически ничего не осталось. Можно констатировать что «Металлист», которому долгое время симпатизировала вся футбольная Украина, мы окончательно потеряли.

Абсолютно то же самое можно сказать и про «Черноморец», который также полностью растерял состав, вместе с которым потерял свое фирменное лицо, манеру игры и любовь не только одесских болельщиков, а значительного числа поклонников футбола по всей стране. Любопытно, что кризис в одесском клубе оказался еще глубже, чем в «Металлисте». Если харьковчане хоть как-то сохранили лицо, заняв итоговое 6-е место, то одесситы некоторое время и вовсе боролись за выживание в элитном дивизионе. В итоге, команда заняла 11-е место. И ни какой речи не идет о попадании в еврокубки, где еще в прошлом сезоне «Черноморец» выходил в плей-офф, 1/16 финала.

Единственным неудачником, согласно формуле нынешнего турнира, оказался мариупольский «Ильичевец», занявший последнее 14-е место. Команда, как и во многих других случаях, страдает от недостатка внимания со стороны собственных инвесторов. Тяжелая болезнь почетного президента ФК «Ильичевец» Владимира Бойко непосредственно сказалась на ситуации в клубе. Именно Бойко лично контролировал деятельность команды и ее благополучие. Когда же он отошел от дел, интересоваться коллективом оказалось попросту некому. Что и сказалось на плачевном результате. Еще недавний середняк турнирной таблицы (10-е место в сезоне 2013/14) в сезоне нынешнем оказался неконкурентно способным на уровне элиты. И когда он вернется в главный дивизион украинского футбола - очень большой вопрос.

Кирилл Стадниченко