Легкоатлетка Саладуха вошла в тройку лучших на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине

Третью строчку украинке принес прыжок на 14,48 м., сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Победила Катерине Ибаргуэн из Колумбии – 15,18 м. Этот результат мог бы стать лучшим в сезоне, однако он не может быть засчитанным как рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире, поскольку ветер (+2,1 м/с) превышал допустимые нормы.

Таким образом, лучший результат сезона в мире и рекорд соревнований (15,04 м), как и раньше, принадлежат россиянке Екатерине Коневой, которая в Юджине стала второй.

Еще один украинец Андрей Проценко был шестым в прыжках в высоту (2,28 м – лучший личный результат сезона). Победил с лучшим результатом сезона в мире и рекордом соревнований катарец Мутаз Эсса Баршим (2,41 м).