Блаттер не видит для себя никакой угрозы из-за коррупционного скандала

"Когда кто-то начинает расследование, то он имеет полное право это делать. Когда это будет делаться согласно международному праву, то у меня нет беспокойств, особенно относительно моей персоны", - заявил Зепп Блаттер на пресс-конференции в Цюрихе, передает DW.DE.

Читайте такжеБлаттер связал коррупционный скандал в ФИФА с чемпионатами в РФ и КатареКогда его дополнительно спросили, не опасается ли он своего задержания, Зепп Блаттер ответил: "Задержать, за что? Следующий вопрос". Он также не ожидает разрыва отношений между ФИФА и УЕФА. "УЕФА относится к ФИФА, они нуждаются в ФИФА и ФИФА нуждается в УЕФА", - заявил Зепп Блаттер.

Как сообщал УНИАН, 27 мая, перед началом конгресса ФИФА, в Швейцарии по подозрению в коррупции были задержаны семеро высокопоставленных функционеров организации, среди них - вице-президенты Джеффри Уэбб и Еухенио Фигередо. После этого разгорелся конфликт, в ходе которого руководство УЕФА выступило против Зеппа Блаттера. Руководитель европейской организации Мишель Платини призвал Блаттера уйти из ФИФА и пригрозил бойкотом соревнований под эгидой ФИФА со стороны европейских команд. Впрочем, Зеппу Блаттеру удалось в пятый раз подряд победить на выборах президента ФИФА.