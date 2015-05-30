УПЛ: "Шахтер" - второй, "Днепр" - третий

В Киеве и Ужгороде состоялись заключительные матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2014/15, в которых донецкий "Шахтер" сыграло вничью с "Карпатами" (2:2), а ""Говерла" на своем поле сумела поделить очки с днепропетровским "Днепром" (0:0).

Игра в Киеве оказалась весьма зрелищной и богатой как на голы и опасные моменты, так и на нарушения правил и выяснения отношений со стороны игроков обеих команд. В первом тайме горняки создали себе комфортное преимущество в два гола благодаря точным ударам Сергей Кривцова и Алекса Тейшейры. Однако, уже на 47-й минуте Артур Карноза сократил до минимума перевес номинальных хозяев поля, а на 58-й минуте Игорь Худобяк и вовсе сравнял счет.

В дальнейшем обе команды имели возможности выйти вперед в счете и, кроме того, много выясняли отношения после нарушений правил. В итоге, матч закончился по-настоящему боевой ничьей - 2:2.

В Ужгороде игра проходила в не менее напряженной и нервной борьбе, однако забитых голов зрители так и не увидели - 0:0.

Таким образом, по итогам 26 туров у "Шахтера" в таблице 56 очков, у "Днепра" - 54. У чемпиона Украины киевского "Динамо" - 66 баллов.

Сезон 2014/15 в украинском футболе завершится в четверг, 4 июня, финальным матчем Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер".