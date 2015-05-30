Киевское "Динамо" завершило чемпионат Украины без поражений

В Киеве завершился матч последнего 26-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало запорожский "Металлург" и сыграло вничью - 2:2.

Игр на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходила с преимуществом киевлян, которое они утратили уже в добавленное арбитром время.

Хозяева поля мощно начали игру и уже на 11-й минуте Сергей Сидорчук открыл счет. После навеса Джермейна Ленса в штрафную, Роман Попов не смог выбить мяч, он выкатился на Сидорчука, который спокойно мяч в угол ворот. На 57-й минуте Руслан Платон сравнял счет, однако, уже спустя 10 минут игрок "Металлурга" Сергей Рудыка отправил мяч в собственные ворота (автогол), вновь позволив хозяевам поля выйти вперед. И лишь в компенсированное арбитром время, на 90+1 минуте, Александр Каплиенко точным ударом установил окончательный счет игры. После навеса Валерианэ Гвилии со штрафного, защитники "Динамо" выбили мяч, но тот попал к Каплиенко. Игрок "Металлурга" сильно пробил и мяч от рук Шовковского оказался в воротах - 2:2.

Таким образом, киевское "Динамо" завершило сезон УПЛ 2014/15 без поражений. На счету команды 20 побед и 6 ничьих - 66 очков.

В других матчах последнего тура, завершившихся к этому моменту, мариупольский "Ильичевец" одолел донецкий "Металлург" - 4:1, луцкая "Волынь" сыграла вничью с донецким "Металлургом" - 1:1, а луганская "Заря" поделила очки с полтавской "Ворсклой" - 1:1.

Чемпионат Украины сезона 2014/15 завершится в субботу вечером матчами "Шахтер" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) и "Говерла" (Ужгород) - "Днепр" (Днепропетровск). Намеченный на воскресенье матч "Черноморец" (Одесса) - "Металлист" (Харьков) решением Директората УПЛ отменен, так как ГУ МВД Украины по Одесской области в очередной раз наложило запрет на проведение футбольных матчей в Одессе.