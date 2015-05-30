УПЛ, 26-й тур, "Динамо" - "Металлург" (З.): видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч заключительного 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле запорожский "Металлург". В этом матче сойдутся команды, занимающие 1-е и 10-е места в турнирной таблице УПЛ, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый матч в ранге чемпионов динамовцы провели достойно, обыграв "Карпаты". Хотя соперник был заинтересован в очках, а сама поездка во Львов для всех ьез исключения команд является непростой. Сейчас встреча по своим признакам никак не может считаться принципиальной, поэтому родные стены будут помогать киевлянам.

В свою очередь, «Металлург» уже обеспечил место в десятке и никаких целей уже не преследует. Также помним, что еще в прошлом туре тренер запорожцев Анатолий Чанцев жаловался на большое количество травмированных игроков, а сейчас не выйдет на поле еще и один из самых быстрых – Владислав Кулач, которому помешает сыграть дисквалификация.

При этом стоит напомнить, что обе победы запорожцев в противостоянии с киевлянами приходятся именно на гостевые матчи. А сегодня тренер "Динамо" Сергей Ребров, вполне возможно, предоставит больше пространства для эксперимента с составом – к тому же резерв у «Динамо» всегда есть. Вряд ли можно ошибиться разве что с выбором нападающего у хозяев, ведь Артем Кравец занимает третье место в списке бомбардиров и сохраняет шансы на то, чтобы опередить конкурентов.

Наконец, отметим и дебют арбитра из Херсона Игоря Пасхала, который впервые проведет матч команд Премьер-лиги.

Игра первого круга между "Металлургом" и "Динамо" в Запорожье завершилась со счетом 4:2 в пользу "Динамо".

На котировках букмекерских контор в нынешней встречи явным фаворитом является "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 7,12 к 1, а на победу "Металлурга" - 12,99 к 1.

Матч "Динамо" - "Металлург" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проводит телеканал 2+2.