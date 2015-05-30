США могут предъявить новые обвинения по делу о коррупции в ФИФА

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету The New York Times.

«Я уверен, что нас ждет еще один раунд обвинительных заключений», — заявил руководитель подразделения уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) Ричард Вебер.

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В частности, он напомнил, что околофутбольный деятель Чак Блейзер, в 2011 году не подал налоговые декларации. Через два года после инициации против него расследования — в 2013 году — он тайно признался в налоговых преступлениях и коррупции.

Читайте такжеФИФА: Чемпионаты мира по футболу в 2018 и 2022 году пройдут в России и КатареБлагодаря работе с Блейзером, следствие вышло на Джека Уорнера, одного из арестованных в настоящее время функционеров ФИФА. По мнению прокуратуры, Уорнер был причастен к получению 10 миллионов долларов за продвижение Южной Африки в качестве хозяйки ЧМ-2010..

«Мы всегда знали, что это будет очень большое дело», — заявила генеральный прокурор США Лоретта Линч. Раньше она говорила, что задержанных обвиняют в деяниях, которые продолжались 20 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что шесть чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) арестованы в Швейцарии по подозрению в коррупционной деятельности.