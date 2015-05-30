Федецкий объяснил, почему нарушил правила УЕФА в финале Лиги Европы

Об этом он сказал "Светской жизни", передает ТСН

"Пообещал сыну еще в полуфинале, когда прошли "Наполи", что пойдем получать медаль. Конечно, хотелось получить медаль с кубком. А потом он спросил, почему мы не получили кубок. Говорит, понимаю, вы проиграли, но ничего страшного. Серебро это тоже медаль. Хоть было запрещено брать с собой деток, и я сказал, что пойду однозначно. Я сыну пообещал. Дай Бог, чтобы в следующем году мы выиграли золото", - поделился Артем.

Кроме того, Федецкий отметил, что футболистам хочется быть примером для бойцов, которые воюют за Украину.

"Я патриот Украины, и готов воевать за нее. И хочется быть примером для тех людей, которые воюют на Востоке. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы давать им вдохновение, воодушевление. И просто так мы Украину никому не отдадим", - заявил днепрянин.

А еще Федецкий признался, что его отчитывают теща и жена за ошибки в матчах.

Читайте такжеФедецкий: мы играли для всей Украины

"Женам меня, конечно, настроит, даст взбучку за те ошибки, которые у меня были. Она просто профи в этом, в футболе. Сначала жена, потом тренер. А тем более теща. Она меня так отчитывает, что я просто в шоке", - добавил защитник.