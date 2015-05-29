ФИФА: Чемпионаты мира по футболу в 2018 и 2022 году пройдут в России и Катаре

Международная федерация футбольных ассоциаций подтвердила, что чемпионаты мира по футболу в 2018 и 2022 году пройдут в России и Катаре, как и было запланировано. Об этом пишет Русская служба BBC.

ФИФА отметила, что Россия и Катар сохранят право проведения чемпионатов вне зависимости от итогов расследования дела о коррупции среди чиновников данной организации.

Читайте такжеБлаттер связал коррупционный скандал в ФИФА с чемпионатами в РФ и КатареРанее в СМИ неоднократно высказывались предположения, что Россия и Катар получили право провести чемпионаты мира путем подкупа футбольных чиновников. Однако официального подтверждения эта информация не получила.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Швейцарии задержали нескольких высокопоставленных сотрудников ФИФА, обвиняемых в получении взяток.

Россия в деле не фигурирует, однако эксперты допускали, что ситуация может измениться.

В пятницу действующий глава ФИФА Йозеф Блаттер, занимающий свой пост уже 17 лет, победил на очередных выборах президента организации. Чиновник, известный как сторонник проведения чемпионата мира в России, останется во главе ФИФА до 2019 года.