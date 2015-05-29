Блаттер переизбран президентом ФИФА
20:48, 29 мая 2015Спорт
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Йозеф Блаттер снова переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА).
Reuters
Кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин аль-Хусейн снял кандидатуру с выборов и швейцарец Блаттер вновь избран главой организации, передает ТАСС.
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Функционер, переизбранный на пятый срок, выразил благодарность членам конгресса за доверие.
Отметим, что нынешние выборы проходили на фоне самого большого коррупционного скандала в истории ФИФА.
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