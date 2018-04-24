Молодежный чемпионат мира: третья попытка Украины попасть в элиту

Турнир для 20-летних игроков является заключительным в международной системе детского-юношеского футбола – далее идут уже взрослые соревнования – и, потому, привлекает особое внимание публики и специалистов. А для украинской аудитории нынешний год – и вовсе особенный, так как в соревнованиях примет участие отечественная команда. И хотя сборная Украины не считается законодателем мод в юниорском футболе, состав группы и другие сопутствующие факторы подводят к мысли о том, что нынешний турнир может стать весьма успешным для подопечных Александра Петракова.

Смотр с прицелом на будущее

Молодёжный чемпионат мира по футболу проводится раз в 2 года начиная с 1977-го. Идея создания этого турнира возникла у президента ФИФА Жоао Авеланжа после его избрания на пост в 1974-м году. Предложение Авеланжа поддержало большинство членов ФИФА. Из 140 национальных федерации за проведение молодёжного мирового первенства проголосовало 87 стран, против - 16 (среди них Англия, Шотландия, Германия, Швеция и др.) Остальные своего отношения к турниру выразить не сумели. Однако возникли финансовые проблемы, решить которые помогла вездесущая американская «Кока-Кола», ставшая титульным спонсором турнира, и остававшаяся им до 1997 года.

Любопытно, что первым победителем турнира - в 1977 году - стала сборная Советского Союза, которая в драматической серии послематчевых пенальти вырвала победу у сборной Мексики. Спустя два года, в 1979-м, СССР проиграла в финале Аргентине, завоевав «серебро», а в 1991-м –выиграли бронзу, собрав полный комплект наград. Уже после распада СССР ни одна из команд постсоветских стран ни разу не попадала в призеры ЧМ. В общем же, в молодёжном чемпионате, как и у взрослых, ведётся постоянное соперничество между Европой и Южной Америкой. В данный момент счет 11:7 в пользу молодёжных сборных южноамериканских стран. За всю историю турнира лишь восемь сборных становились его победителями. Больше всех (6 раз) чемпионами становились футболисты аргентинской сборной, пять раз трофей доставался бразильским футболистам, дважды им владели португальцы, и по разу сборные СССР, Югославии, Германии, Испании, Франции и Ганы. Африканцы в 2009-м году сенсационно выиграли турнир в первый и последний раз прервав гегемонию южноамериканцев и европейцев.

Если титул чемпиона мира завоевать крайне сложно, то стать призером молодежного ЧМ шанс есть у каждого. Это наглядно показывают своими успехами такие далекие от элиты страны, как Япония, Катар, Мали или Чехия. Румыния, Польша и Венгрия, имевшие в разные годы игроков Топ-уровня, также попадали в призеры МЧМ, а вот родоначальники футбола англичане, напротив, лишь раз попали в призеры на уровне «молодежки», завоевав бронзу ЧМ- 1993.

Кроме того, нельзя не отметить то, что этот турнир является своеобразным «окном» во взрослый мир. Если одни, засветившись на молодежном уровне, потом так и не сумели засверкать во взрослом футболе, а другие – проявили свои лучшие качества после 20-ти, то ряд игроков начинали звездный путь именно на турнире для 20-летних. Наиболее известными из них считаются аргентинцы Бурручага, Марадона и Месси, бразильцы Таффарел, Ромарио и Рональдиньо, португальцы Жоао Пинту и Фигу, испанцы Гойкоэчеа и Касильяс, голландцы Ван Бастен и Робен, французы Анри и Трезеге, парагваец Хосе Луис Чилаверт, хорват Давор Шукер, уругваец Франческоли, наконец, украинцы Бессонов, Заваров, Протасов, Саленко…

Третья попытка Украины

Сборная Украины, начавшая свой путь сразу после распада СССР, в 1992-м году, впервые вошла в число участников мирового первенства в 2001-м. Согласно системе отбора на мировое первенство U-20, состав участников формируется за год до даты проведения соревнований, по итогам континентальных турниров для 19-летних. В отличие от взрослого футбола, здесь нет отдельных отборочных соревнований.

Украинцы успешно выступили на «отборочных» Евро дважды – завоевав «серебро» в 2000-м году и бронзу – в 2004-м. Гораздо меньше повезло игрокам 1990 года рождения. Они стали чемпионами Евро-2009, но тот турнир не был отборочным, так как мировое первенство не проводилось в 2010-м. Оно проходит только в нечетные годы. В отличие от ФИФА, которое проводит ЧМ U-20 раз в два года, УЕФА проводит первенства для 19-летних каждый год.

В своем дебютном ЧМ в 2001-м году сборная Украины добилась относительного успеха, попав в плей-офф соревнований. На турнире, проходившем в Аргентине, украинцы заняли 1-е место на групповом этапе, опередив сборные США, Китая и Чили. Чилийцы были обыграны со счетом 4:2, а в матчах с Китаем (0:0) и США (1:1) были зафиксированы ничьи. Впрочем, уже в 1/8 финала турнирный путь украинской сборной прекратился. Матч против Парагвая был проигран - 1:2.

Спустя 4 года, в 2005-м в Нидерландах украинцы показали тот же итоговый результат – выбыли в 1/8 финала. На сей раз, в группе они заняли 2-е место, выиграв у Панамы (3:1) сыграв вничью с Турцией (2:2) и проиграв Китаю (2:3). Команда опередила Турцию в борьбе за 2-е место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. А в матче 1/8 финала Нигерия – Украина все решил единственный гол будущей звезды французского «Олимпика», итальянского «Милана» и киевского «Динамо» Тайе Тайво на 80-й минуте, нигерийцы победили со счетом 1:0.

После этого, долгое время в четные годы украинцы не могли добиться успеха на континентальном первенстве. А ведь успехом, по меркам отбора на ЧМ, является даже 6-е место. Именно столько путевок выделяет ФИФА европейским командам на турнире. Относительного успеха украинцы добились только в 2014-м году.

Третья попытка

В ХХ-м Чемпионате мира по футболу примут участие 24 команды, которые будут разделены на 6 групп. Как и в прошлые годы, в плей-офф попадут 12 команд, занявших 1-2 места в своих группах, плюс 4 лучшие из 6, занявших 3-е место в своей группе.

Сборная Украины попала на этот турнир как обладатель 3-го места на групповом этапе Евро-2014 для 19-летних. Этот турнир, согласно регламенту УЕФА, проходит с участием 8 команд, поделенных на две группы – по 4 в каждой. И для того, чтобы попасть в 6-ку сильнейших не обязательно даже выходить в плей-офф Евро – полуфинал. Для сборной Украины таким матчем жизни стала игра со сборной Болгарии. Игра, как и полагается, прошедшая в упорнейшей борьбе, чья судьба была решена в самой концовке. На 89-й минуте гол игрока молодежного состава донецкого «Шахтера» Вячеслава Танковского принес победу сборной Украины, а с ней, и путевку на мировое первенство.

В других матчах украинцев фортуна не баловала – ничья с Сербией и поражение от Германии оставили команду на 3-м месте в группе и без плей-офф. В общем, сейчас нет предпосылок говорить о том, что сборная Украины будет грозной силой на этом ЧМ. Но и путевку на мировое первенство команда добыла абсолютно заслуженно.

На групповом этапе соревнований в Новой Зеландии украинцы попали в Группу А – один квартет с хозяевами соревнований, где будут также соревноваться команды США и Мьянмы. Вроде бы, отличный жребий. Но…

С одной стороны, соперником украинцев в группе будет команда страны-организатора ЧМ. Более того, украинцы на небольшое время попадут в центр внимания всего мирового футбола, так как сыграют с хозяевами уже в 1-м туре, в матче-открытии турнира. А любому хоть мало-мальски сведущему в мировом спорте человеку понятно, что к хозяевам всегда особое отношение у судей. Для того, чтобы победить в этой игре украинцам необходимо быть на две головы сильнее оппонента. С другой стороны – к числу явных аутсайдеров соревнований относится команда Мьянмы. И тут сборная Украины просто обязана выигрывать и набирать полноценные 3 очка, если претендует на выход в плей-офф. Наконец, равным по силам будет противостояние украинцев со сборной США. В матчах с хозяевами турнира и американцами, скорее всего, и будет решаться судьба распределения 1-3 мест в группе.

Два матча из трех на групповом турнире сборная Украины проведет на поле… регбийного стадиона в Окленде (в том числе, игру-открытие ЧМ). Это - издержки местного образа жизни и приоритетов. Игра с овальным мячом культивируется в стране уже не первую сотню лет, в то время как футбол и близко не имеет той степени популярности. А турнир мирового масштаба и вовсе в новинку для аборигенов. Еще за несколько месяцев до начала турнира на стадионе в Окленде стояли регбийные ворота, и разметка на поле была соответствующей. Правда, организаторы уверяли ворота поменять, а разметку нанести новую. Правда, что делать со старой не уточнили. «Придется внимательно смотреть, чтобы не перепутать», - пошутил тогда наставник украинцев Александр Петраков.

Нынешняя сборная Украины уже имеет своих подрастающих звездочек. Валерий Лучкевич вместе с «Днепром» прошел весь путь в Лиге Европы (правда, финальный матч просидел на лавке запасных), а Никита Бурда с «Динамо» дошел до четвертьфинала этого турнира. Есть и другие не менее перспективные игроки, которые еще просто не попали в поле зрения массового болельщика. Поэтому есть все основания причислить команду если и не к фаворитам турнира, то уж к «темным лошадкам», от которых всегда ожидают сюрприза, вполне.

На результат турнира в далекой стране будет влиять огромное количество факторов, главный из которых – акклиматизация. Насколь быстро сумеют молодые игроки привыкнуть к новому климату и часовому поясу, как быстро они выйдут на пик формы, не произойдет ли внезапный спад по ходу турнира. Для того, чтобы рассчитывать на серьезный успех в подобных условиях, многие сборные начинают готовиться на месте более чем за месяц – за 40-45 дней. И эти полтора месяца включают в себя целый комплекс мер по подготовке команды к турниру. Чтобы в день открытия соревнования быть полностью подготовленным к борьбе за титул. К сожалению, в нынешних реалиях украинской жизни команда себе такого не может позволить и близко. А на подготовку к ЧМ в Новой Зеландии на месте было отведено всего 10 суток. Но, ожидания чуда в среде болельщиков, это обстоятельство не отнимет в любом случае. А сравнительно благоприятный турнирный жребий это ожидание только подогревает.

Сборная Украины проведет первый матч ЧМ в ночь с пятницы на субботу, в 4.00 по киевскому времени. Это будет игра-открытие турнира, украинцы сыграют против команды Новой Зеландии.

Кирилл Стадниченко