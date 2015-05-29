Украинцы заняли все призовые места в велогонке Horizon Park Race for Peace

Первое место завоевал крымчанин Сергей Лакгути из команды KOLSS-BDC TEAM, серебро у его коллеги по команде уроженца Донецка Дениса Костюка, бронза досталась также донецкому велогонщику, но из команды ISD Continental Team Анатолию Пахтусову, сообщает пресс-служба соревнований.

Первые 20 велогонщиков пересекших финиш, следуя правилам UCI, получили денежные вознаграждения. В общей сумме призовой фонд соревнования составит 3606 евро в один день. Кроме финансового вознаграждения гонщики получили желанные очки. В соответствии с Регламентом UCI очки в индивидуальный рейтинг начисляются первым восьми гонщикам - от 3 до 40 пунктов в зависимости от результата.

Около 200 профессиональных велогонщиков из 13 стран Европы проехали по улицам Киева, таким образом, выражая свою солидарность нашей стране и поддержку. И подтвердили, что Киев — безопасный и мирный город. В велогонке приняли участие 22 команды - 12 иностранных и 10 украинских. А одним из главных ожиданий всех украинских фанов стало участие в соревнованиях самого известного украинского велогонщика Ярослава Поповича, который возглавил Сборную Украины.

«Когда в прошлом году мы решили возобновить проведение легендарной Гонки Мира, мы даже не ожидали, что это найдет такую поддержку и отклик у гонщиков. И в этом году мы отмечаем еще более активный интерес у иностранных участников к нашей украинской велогонке. Велогонка во имя мира объединила сегодня спортсменов из разных стран», — отметил на открытии Александр Башенко, глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park и вице-президент Федерации велоспорта Украины.