Украинцы заняли все призовые места в велогонке Horizon Park Race for Peace
Символическая Велогонка Мира, под названием Horizon Park Race for Peace открыла серию профессиональных международных велогонок Race Horizon Park 2015.
Первое место завоевал крымчанин Сергей Лакгути из команды KOLSS-BDC TEAM, серебро у его коллеги по команде уроженца Донецка Дениса Костюка, бронза досталась также донецкому велогонщику, но из команды ISD Continental Team Анатолию Пахтусову, сообщает пресс-служба соревнований.
Первые 20 велогонщиков пересекших финиш, следуя правилам UCI, получили денежные вознаграждения. В общей сумме призовой фонд соревнования составит 3606 евро в один день. Кроме финансового вознаграждения гонщики получили желанные очки. В соответствии с Регламентом UCI очки в индивидуальный рейтинг начисляются первым восьми гонщикам - от 3 до 40 пунктов в зависимости от результата.
Около 200 профессиональных велогонщиков из 13 стран Европы проехали по улицам Киева, таким образом, выражая свою солидарность нашей стране и поддержку. И подтвердили, что Киев — безопасный и мирный город. В велогонке приняли участие 22 команды - 12 иностранных и 10 украинских. А одним из главных ожиданий всех украинских фанов стало участие в соревнованиях самого известного украинского велогонщика Ярослава Поповича, который возглавил Сборную Украины.
«Когда в прошлом году мы решили возобновить проведение легендарной Гонки Мира, мы даже не ожидали, что это найдет такую поддержку и отклик у гонщиков. И в этом году мы отмечаем еще более активный интерес у иностранных участников к нашей украинской велогонке. Велогонка во имя мира объединила сегодня спортсменов из разных стран», — отметил на открытии Александр Башенко, глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park и вице-президент Федерации велоспорта Украины.