Блаттер связал коррупционный скандал в ФИФА с чемпионатами в РФ и Катаре

Об этом сказал президент ФИФА Зепп Блаттер на конгрессе, который должен переизбрать председателя организации, передает "Украинская правда" со ссылкой на Associated Press.

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Напомним, в 2010 году Россию выбрали страной-хозяйкой Чемпионата мира 2018 года, а Катар - турнира 2022 года на фоне обвинений в нарушениях.

"Если бы тогда из конверта достали названия двух других стран, думаю, у нас не было бы этих проблем. Но вернуться назад нельзя. Мы не пророки. Мы не можем предсказать, что произойдет", - сказал Зепп Блаттер.

"Я понимаю, что президент ФИФА ответственен за все, но я бы хотел, по крайней мере, разделить эту ответственность со всеми. Невозможно уследить за всеми в футболе... Нельзя просить всех придерживаться этики", - сказал Зепп Блаттер, отметив, что в федерацию входят 209 национальных футбольных ассоциаций.

По его словам, пройдет некоторое время, прежде чем ФИФА сможет восстановить свою репутацию.

Отметим, что сегодня на конгрессе ФИФА должны переизбрать президента организации. На этот пост претендуют Зепп Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, и иорданский принц Али бин аль-Хусейн.