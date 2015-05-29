Бомбу в штаб-квартире ФИФА не нашли - конгресс возобновил работу
Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке заявил о получении угрозы взрыва бомбы на конгрессе ассоциации.
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
"Проконсультировавшись с властями, мы решили провести обыск. Полиция осмотрела помещение, и мы можем снова начать", - сказал Вальке.
В полиции Цюриха агентству Франс-пресс также подтвердили, что правоохранительные органы отреагировали на сообщение о бомбе.
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Двести девять делегатов конгресса ФИФА должны в пятницу избрать президента организации на фоне громкого коррупционного скандала.
Как сообщал УНИАН, 27 мая в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в участии в коррупционных схемах. В среду ФИФА временно отстранила от любой связанной с футболом деятельности 11 человек, в отношении которых ФБР, минюст и налоговое ведомство США ведут расследование.