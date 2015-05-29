СМИ: В штаб-квартире ФИФА ищут взрывчатку

В пятницу, 29 мая, делегаты Международной федерации футбола собрались для того, чтобы избрать нового президента. Об угрозе теракта сообщили местные СМИ в Цюрихе, где находится главная штаб-квартира ФИФА.

В частности, корреспондент BBC написал о заложенной бомбе в своем Twitter, ссылаясь на немецкие СМИ.

Bomb threat here at FIFA Congress according to German media — Dan Roan (@danroan) 29 мая 2015

The Daily Mirror, в свою очередь, сообщило, что информацию о возможной террористической атаке в штаб-квартире ФИФА подтвердила полиция Цюриха.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в участии в коррупционных схемах. В среду ФИФА временно отстранила от любой связанной с футболом деятельности 11 человек, в отношении которых ФБР, минюст и налоговое ведомство США ведут расследование.