Англия поддержит УЕФА в случае решения о бойкоте ЧМ-2018 в России

В пятницу, 29 мая, должны состояться выборы главы мирового футбольного ведомства, на которых 79-летний Блаттер собирается выдвинуться на 5-й срок. Накануне он отклонил призывы уйти в отставку, хотя назвал коррупционный скандал вокруг ФИФА постыдным и унизительным для футбола, пишет российский Reuters.

В эфире радио Би-би-си в день выборов президента ФИФА в Цюрихе глава английской футбольной федерации Грег Дайк заявил, что Англия не станет действовать в одиночку, но рассмотрит вариант с присоединением к общеевропейскому решению.

Читайте такжеПлатини допустил выход европейских команд из соревнований под эгидой ФИФА"Если УЕФА в целом скажет об этом, и все страны захотят так поступить, я думаю, это будет правильно", - сказал Дайк.

"Нет смысла, если одна или две страны скажут, что не будут участвовать, потому что они проведут турнир без них, а это очень несправедливо по отношению к болельщикам", - добавил он.

Если УЕФА от лица организации решит бойкотировать мундиаль, то Англия тогда, скорее всего, поддержит эту идею, сказал он.