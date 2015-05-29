Теннисистка Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

В Париже (Франция) завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина встречалась с Анникой Бек из Германии и выиграла в трех сетах, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

Украинка, ранее никогда не проходившая далее 3-го круга турнира "Большого шлема", в этот раз считалась фавориткой в матче с соперницей, которая из-за своего низкого рейтинга не имела номера посева от организаторов. В свою очередь, Свитолина была посеяна под 19-м номером.

Несмотря на разницу в рейтинге, матч получился довольно упорным, а во втором сете и вовсе проходил с преимуществом немки. Более того, в решающей третьей партии Бек сделала брейк и имела шанс завершить матч в свою пользу. Но, в решающий момент опыт и мастерство Свитолиной сыграли в ее пользу. Она была более хладнокровной и сумела использовать свои шансы, перехватив инициативу и доведя матч до победы.

Таким образом, украинка впервые сыграет в 1/8 финала, где ее соперницей станет Ализе Корне из Франции.Согласно расписанию, этот матч должен состояться 31 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее, еще по итогам 2-го круга соревнований, из борьбы на турнире в Париже выбыли Леся Цуренко, Александр Долгополов, Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Открытый чемпионат Франции является одним из четырех турниров серии "Большого шлема" - самых престижных соревнований в мире тенниса. Кроме этого соревнования в серию также входят открытые чемпионаты Австралии и США и самый популярный в мире - Уимблдонский турнир. В 2015-м году турнир в Париже на кортах "Ролан Гаррос" проходит с 24 мая по 7 июня.