УПЛ, 26-й тур, "Волынь" - "Металлург" (Д): видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит стартовый матч заключительного тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле донецкий "Металлург". Встречаются команды, занимающие места в самой середине турнирной таблицы из 14 коллективов - 7-е и 8-е.

Бесспорно, на сегодняшний день фаворитом встречи можно считать лучан. К таким предположениям подталкивает и статус хозяев, и хорошая форма, которую команда Виталия Кварцяного вновь набрала ближе к завершению сезона. Стоит сюда добавить и кадровые потери «Металлурга», а также общий настрой в клубе, что характерно для периода неопределенности. Позитивными для «Волыни» являются и воспоминания о прошлых противостояниях с соперником. Если общее преимущество остается за гостями, то результаты последних двух сезонов говорят о готовности переписать историю.

Несмотря на то, что в игре сойдутся соседи по турнирной таблице, поменяться местами они уже не смогут. "Волынь" не опустятся ниже 7-го места, но имеет шанс войти в 6-ку лучших, для чего обязана победить и ждать воскресной победы одесского «Черноморца» над харьковским "Металлистом". От харьковчан "Волынь" отстает на 2 балла. А вот гостям есть что терять: в спину 8-му на данный момент коллективу соревнований дышат «Олимпик» и одноклубники из Запорожья. Им также нужно побеждать, чтобы отстоять свое 8-е место.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Волынь" ставки на победу которой принимются с коэффициентом 1,58 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,89 к 1, а на победу "Металлурга" - 4,95.

Матч "Волынь" - "Металлург" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проводит телеканал 2+2.