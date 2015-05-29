Тренер сборной Грузии по футболу назвал состав команды на матч с Украиной

Главный тренер национальной сборной Грузии по футболу Каха Цхададзе вызвал на предстоящие в июне 2 матча команды 24 футболиста, сообщает Worldsport.ge.

Список игроков выглядит так:

Вратари: Гиорги Лория („Олимпиакос”, Греция), Нукри Ревишвили („Тосно”, Россия), Роин Квасхвадзе („Отеллос”, Кипр).

Защитники: Александре Амисулашвили („Интер”, Азербайджан), Гурам Кашия („Витесс”, Голландия), Соломон Квирквелия („Рубин”, Россия), Уча Лобжанидзе („Омония”, Кипр), Каха Аладашвили („СКА Энергия”, Россия), Гиорги Наваловский („Тосно”, Россия), Лаша Двали („Касымпаша”, Турция), Лаша Салуквадзе („Интер”, Азербайджан).

Полузащитники: Муртаз Даушвили („Карпаты”, Украина), Каха Махарадзе („Пахтакор”, Узбекистан), Джано Ананидзе („Спартак”, Россия), Александре Кобахидзе („Волынь”, Украина), Валери Казаишвили („Витесс”, Голландия), Гогита Гогуа („СКА Энергия”, Россия), Леван Кения („Славия”, Чехия), Торнике Окриашвили („Генк”, Белгия), Джаба Канкава („Днепр”, Украина).

Нападающие: Леван Мчедлидзе („Эмполи”, Италия), Матэ Вацадзе („Орхус”, Дания), Гиорги Чантурия („Клуж”, Румыния), Бачана Цхададзе („Интер”, Азербайджан).

Сборная Грузии 3-го июня отправится на тренировочный сбор в Австрию, 9-го июня проведет в Линце товарищеский матч со сборной Украины, а 13-го в Варшаве сыграет в матче отборочного цикла Евро-2016 со сборной Польши.