Итоги выборов главы ФИФА огласят на день позже
Пресс-конференция по итогам выборов президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), которая должна была состояться в пятницу вечером, перенесена на субботу.
Итоговая пресс-конференция состоится в субботу, в 12:30 мск в штаб-квартире ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
В пятницу в Цюрихе проходит заключительный день 65-го конгресса ФИФА, на котором будет избран президент организации. За этот пост спорят действующий глава ФИФА Йозеф Блаттер и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.
Конгресс ФИФА проходит на фоне самого крупного в истории организации коррупционного скандала. В начале недели полиция арестовала семь топ-чиновников организации. Из-за этого, многие влиятельные футбольные чиновники требовали перенести выборы президента организации, а также призывали действующего президента ФИФА Йозефа Блаттера немедленно уйти в отставку. Тем не менее, Блатер отказывается покидать свой пост. Он является основным кандидатом на победу в сегодняшних выборах.