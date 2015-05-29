Итоги выборов главы ФИФА огласят на день позже

Итоговая пресс-конференция состоится в субботу, в 12:30 мск в штаб-квартире ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В пятницу в Цюрихе проходит заключительный день 65-го конгресса ФИФА, на котором будет избран президент организации. За этот пост спорят действующий глава ФИФА Йозеф Блаттер и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.

Конгресс ФИФА проходит на фоне самого крупного в истории организации коррупционного скандала. В начале недели полиция арестовала семь топ-чиновников организации. Из-за этого, многие влиятельные футбольные чиновники требовали перенести выборы президента организации, а также призывали действующего президента ФИФА Йозефа Блаттера немедленно уйти в отставку. Тем не менее, Блатер отказывается покидать свой пост. Он является основным кандидатом на победу в сегодняшних выборах.