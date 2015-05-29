ООН пересмотрит отношения с ФИФА из-за коррупционного скандала

Как заявил в Нью-Йорке официальный представитель ООН Стефан Дуяррич, всемирная организация будет следить за развитием событий вокруг ФИФА. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По его словам, цель сотрудничества с Международной федерацией футбола заключается в том, "чтобы мирное послание ООН услышали и увидели на крупных спортивных соревнованиях".

ООН и ФИФА имеют ряд совместных инициатив по вопросам пропаганды здорового образа жизни, равноправия полов и защиты детей.

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Кроме того, организации готовы начать партнерство по решению таких социальных проблем, как борьба с бедностью, соблюдение прав человека и охрана окружающей среды. Ни одна из совместных инициатив ООН и ФИФА не связана с финансированием одной из сторон.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в участии в коррупционных схемах. В среду ФИФА временно отстранила от любой связанной с футболом деятельности 11 человек, в отношении которых ФБР, минюст и налоговое ведомство США ведут расследование.