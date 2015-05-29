Экс-вице-президента ФИФА отпустили под залог и увезли на "скорой"

Об этом сообщает AP.

72-летний Уорнер отказался говорить с журналистами и не смог сам покинуть изолятор, сославшись на сильное утомление. В результате его увезли домой в машине скорой помощи. При этом немногим позже Уорнер с цветочной гирляндой на шее выступил перед сторонниками с речью, отвергнув обвинения в свой адрес.

«Если я воровал деньги ФИФА на протяжении 30 лет, кто мне давал деньги? Почему им обвинения не предъявлены? Почему обвинения предъявлены только выходцам из стран Третьего мира?» — заявил Уорнер.

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Бизнесмена и политика из Тринидада и Тобаго задержали в Порт-оф-Спейн два дня назад в ходе масштабной международной операции. Посты в ФИФА он оставил в 2011 году после другого коррупционного скандала, причастность к которому также отрицал.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в участии в коррупционных схемах. В среду ФИФА временно отстранила от любой связанной с футболом деятельности 11 человек, в отношении которых ФБР, минюст и налоговое ведомство США ведут расследование.