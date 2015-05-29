Блаттер остается главным претендентом на победу на выборах президента ФИФА

Выборы президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) состоятся в пятницу на 65-м конгрессе организации в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает ТАСС.

79-летний Блаттер возглавляет ФИФА с 1998 года и может быть избран в пятый раз - именно его кандидатура считается фаворитом предстоящего голосования. 39-летний Аль-Хусейн возглавляет Иорданскую футбольную ассоциацию и является вице-президентом ФИФА. Ранее о желании баллотироваться заявлял француз Жером Шампань, однако не сумел получить поддержку национальных ассоциаций. Тогда как известный португальский футболист Луиш Фигу и глава Ассоциации футбола Нидерландов Михаэль ван Праг сняли свои кандидатуры, заявив о поддержке Аль-Хусейна.

В выборах президента принимают участие все члены ФИФА - делегаты 209 национальных ассоциаций, входящих в федерацию. Не имеют права голоса руководители континентальных ассоциаций, в частности, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

На проведение выборов могут повлиять события, связанные с расследованием коррупции в этой организации. В среду в Цюрихе по запросу США были задержаны несколько высокопоставленных чиновников ФИФА.

Несмотря на призывы перенести выборы или отказаться от участия в них, Блаттер, которому, впрочем, никаких обвинений не предъявлено, остается главным претендентом на победу.

Нынешнего главу ФИФА поддерживают большинство ассоциаций Азии, Африки и Америки, за Блаттера будет голосовать и Россия - об этом сообщил президент Российского футбольного союза Николай Толстых.

При этом 45-46 ассоциаций Европы, по заявлению главы УЕФА Платини, поддержат Аль-Хусейна.