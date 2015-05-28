Нападающий "Днепра" Селезнев: Мы сделали большое дело, но все перечеркнули

После проигрыша в финале Лиги Европы футболистам "Днепра" очень сложно чувствовать себя в порядке.

Об этом после игры с "Севильей" рассказал нападающий "Днепра" Евгений Селезнев в интервью телеканалу 2+2, пишет Football.ua.

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"Когда ты делаешь большие шаги, когда ты в одном шаге от победы, после проигрыша ты чувствуешь себя не очень хорошо. Мы сделали большое дело, но все перечеркнули. Когда ты проигрываешь такой финал, тебе вешается медаль, но она не золотая. А ценится только золото. Вот и все. Тем более в моем случае", - поделился эмоциями Селезнев.

Как сообщал УНИАН, вчера в Варшаве (Польша) завершился финальный матч Лиги Европы сезона 2014/15, в котором днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.