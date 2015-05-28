Защитник "Севильи": "Днепр" плотно прессинговал, нужно отдать ему должное

Защитник "Севильи" Даниэль Каррису заявил, что "Днепр" заслуженно вышел в финал Лиги Европы.

Об этом сообщает Football.ua.

"Просто удивительно, что мы делаем - пишем историю с этим клубом! Клубом, у которого большие амбиции и восхитительные болельщики. Они следуют за нами на любой стадион. Трудно описать, что мы сейчас чувствуем, после того как два раза подряд выиграли трофей, который просто так никому не дается. Это прекрасно для нас самих и для наших болельщиков. Мы очень рады, что привезем этот кубок в Севилью уже в четвертый раз", - сказал Каррису.

Читайте такжеНовоизбранный президент Польши в финале Лиги Европы болел за "Днепр"

Также защитник "Севильи" признался, что матч был по-настоящему тяжелым, и "Днепр" плотно "прессинговал" их команду.

"Матч был тяжелый. Днепр не случайно вышел в финал, все по делу. Они плотно прессинговали, и надо отдать им должное — они забили первыми и заставили нас обороняться, а потом сравняли счет. Наша главная сила — в сплоченности, в единстве", - подчеркнул Каррису.