Платини заявил, что ФИФА необходим новый президент

Такое заявление сделал руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, передает Би-би-си. "Я попросил его уйти в отставку: хватит, Зепп. Он выслушал меня, но сказал, что уже слишком поздно", - рассказал Мишель Платини на пресс-конференции.

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"Я говорю это со слезами на глазах. Мне это все не нравится. Но слишком много скандалов", - добавил он.

По словам Мишеля Платини, многие члены УЕФА на выборах президента ФИФА, намеченных на 29 мая, будут голосовать за конкурента Йозефа Блаттера – принца Иордании Али бин Аль- Хусейна.

Сам Йозеф Блаттер не собирается подавать в отставку и намерен принять участие в пятничных выборах. По мнению букмекеров, он остается их однозначным фаворитом. Отметим, эти выборы пройдут на фоне крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

Кроме этого сообщается, что УЕФА принял решение не бойкотировать выборы президента ФИФА. Как передает Би-би-си, такое решение принято на экстренном заседании руководства УЕФА.