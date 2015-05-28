Днепропетровск и Киев во время финала Лиги Европы болели за "Днепр" под открытым небом (фоторепортаж)

Вчера под вечер, 27 мая, все улицы Днепропетровска и Киева опустели. Жители собрались возле экранов телевизоров, на площади Героев Майдана (Днепропетровск) и возле кинотеатра "Флоренция" (Киев), чтобы поддержать днепропетровский "Днепр" в финальном матче Лиги Европы. Главными гостями футбольного праздника в Днепропетровске стали участники АТО, для которых организаторы предусмотрели специальные места для просмотра матча.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Варшаве (Польша) завершился финальный матч Лиги Европы сезона 2014/15, в котором днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.