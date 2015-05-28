Блаттер проводит экстренное совещание из-за скандала вокруг ФИФА

Многие спонсоры и партнеры ФИФА, в том числе компании Coca Cola и Visa, заявили о намерении пересмотреть свое сотрудничество с федерацией, передает Би-би-си.

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Правозащитники, ряд функционеров и многие эксперты призывают действующего главу ФИФА Йозефа Блаттера подать в отставку. Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня поддержал призывы к отставке Йозефа Блаттера.

В то же время президент России Владимир Путин выразил главе ФИФА свою поддержку и заявил, что "господин Блаттер имеет все шансы быть переизбранным".

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА, подозреваемых в участии в коррупционных схемах. Среди задержанных - вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо. В среду ФИФА временно отстранила от любой связанной с футболом деятельности 11 человек, в отношении которых ФБР, минюст и налоговое ведомство США ведут расследование.

Тем не менее ФИФА заявила, что выборы, на которых нынешний президент этой организации Йозеф Блаттер будет претендовать на пятый срок, пройдут в пятницу, как и планировалось.

УЕФА сегодня намерен провести экстренное заседание руководства, чтобы решить вопрос, бойкотировать ли предстоящие выборы главы ФИФА.