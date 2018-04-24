"Днепр" в финале ЛЕ: когда первый блин – не комом

Матч в Варшаве получился драматичным, боевым и с изюминкой. Это была игра из разряда тех, о которой потом говорят – пролетела на одном дыхании. Первый тайм вообще получился каким-то сумасшедшим, что практически не свойственно для игр уровня финала еврокубка. Во второй половине матча футбол был чуть более спокойным и зрелым. Команды выжидали момента, чтобы подловить соперника на ошибке или контратаке. Первым ошибся «Днепр». А времени и сил, чтобы сравнять счет, увы, уже практически не оставалось. Да, «Днепр» проиграл. Но это как раз тот случай, когда команде нужно сказать СПАСИБО. Причем, именно так – большими буквами.

Что получилось…

«Днепр» вышел на игру со спокойствием и зрелостью команды, для которой финалы еврокубка – привычное дело, чуть ли не обыденное. А между тем, именно психологическое состояние игроков днепропетровской команды вызывало наибольшие опасения у специалистов. Команда две недели жила в сказке – статусе финалиста еврокубкового турнира. И жила сказкой – будущим финальным матчем. Разумеется, потерять голову в этой ситуации было бы легче всего. Да и никто бы потом не обвинил Маркевича и Ко в том, что игроки вышли на матч с дрожащими коленками, если бы «Севилья» полностью переиграла днепропетровцев во всех компонентах, потому, что это было бы вполне естественно. Но, нет, этого не было и в помине!

«Днепр», между прочим, в эти две недели успел дважды достойно сыграть с «Шахтером», продлить интригу в борьбе за серебро украинского чемпионата до последнего тура и стать невольным соавтором кубкового скандала, когда горняков втащил в финал только сомнительный пенальти от Анатолия Абдуллы.

«Днепр» спокойно и размеренно готовился к финалу, игроки команды давали адекватные и взвешенные комментарии. И даже пытались шутить, что при мандраже невозможно в принципе. Одна фраза Селезнева про «восьмое небо», порвавшая Интернет, чего только стоит. Вместе с тем, днепряне понимали, что отнюдь не являются фаворитами финального противостояния и думали о том, как нивелировать козыри соперников и сделать так, чтобы свои сильные стороны оказались решающими в этой игре.

Безусловно, в этом аспекте, как и во всем том, что происходит с командой в последний год, ключевая заслуга главного тренера Мирона Маркевича. Он-то и в «Днепре» еще меньше года. А уже сейчас представить себе команду без этого специалиста практически невозможно. Кто там помнит Хуанде Рамоса, который, между прочим, лишь год назад показал лучший результат в истории клуба на внутренней арене, подарив команде и ее болельщикам шанс попасть в Лигу Чемпионов. Как все мы прекрасно помним, этим шансом «Днепр» не воспользовался. Сегодня уже очевидно, что – к лучшему. В данном случае, когда «Днепр» не затерялся на фоне лигочемпионских грандов, а достойно прошел до конца весь путь в Лиги Европы, это даже более чем очевидно.

Команда, именно прошла весь путь до конца. Днепропетровцы, волею жребия считавшиеся хозяином поля в матче в Варшаве (это давало преимущество выбора раздевалки и право быть написанным первым на табло – счет шел от «Днепра») не только забили первый гол. Они не смутились, когда соперник в течении каких-то минут полностью перевернул ход игры, забив два гола. Команда достойно сдержала удар, а в самой концовке тайма забила такой неприятный в футболе «гол в раздевалку». Сравняв счет, «Днепр» вернул не только равновесие на табло, но и гораздо большее – надежду.

К сожалению, «Севилья» выдержала этот удар (на то она и четырехкратный – теперь уже – победитель второго по значимости еврокубка). Ошибся «Днепр», что вполне свойственно командам, не имеющим опыта игр в финале. Все-таки, напряжение рано или поздно дает о себе знать. И полностью оправдывает даже такую грубую ошибку, какую совершила защита за 10 минут до конца. Но даже это не сломило «Днепр». Ведь в последние минуты команда опасно атаковала, имела реальные шансы забить гол. Держала интригу до самого финального свистка.

… и что не удалось

В данном случае можно констатировать – «Днепру» просто не повезло. Просто случилось так, что в финале «Днепр» поджидал куда более титулованный и искушенный в подобных баталиях соперник. Более того – действующий чемпион турнира. Теперь уже – двукратный подряд.

Сыграв в первом тайме в открытый футбол, испанцы поняли, что ничего хорошего им это не сулит. Соперник не боится их атак, более того, отвечает не менее опасными своими. И в перерыве нужно было срочно что-то менять. И «Севилья» ничего экстраординарного не придумала. Команда просто поменяла тактику с наступательной на выжидательную. Этого от соперника предсказуемо ожидал и Мирон Маркевич. Игра «Днепра», в этой ситуации, также была предсказуема – не лезть на рожон и пытаться действовать максимально аккуратно. Команда именно так и действовала до той самой роковой 79-й минуты.

Мог ли «Днепр» не ошибиться? Конечно, мог. Команда достойно провела большую часть тайма, как и в первой половине, старалась атаковать в ответ на атаки соперника. И, что самое главное, грамотно, мастерски отражала атаки соперника.

Особенно опасность чувствовалась при подаче угловых Порой даже казалось, что беда придет именно оттуда. Но, как это часто бывает, беда-то пришла оттуда, где ее ожидали меньше всего. На ровном месте, в игровой ситуации за пределами штрафной площади, один защитник неловко попытался выбить мяч, второй этого не ожидал и не подстраховал, а дальше – случилось то, что случилось. Выход один на один и гол. «Севилья» доказала, что не зря являлась на тот момент (и является до сих пор) действующим обладателем трофея. Такие команды ошибок не прощают. И Бакка ошибки не простил, забив свой второй и решающий гол в этом матче.

«Днепр» отлично провел второй тайм. Супервнимательно и суперответственно. И ожидать именно такой ошибки от команды приходилось меньше всего.

Обидно? До боли. Справедливо? Наверное, все-таки да. Давайте не будем кривить душой и согласимся – победа «Днепра» в еврокубке уже сегодня было бы чудом. Сколь бы команда ее не заслуживала. Все-таки, «Днепр» еще сыроват для таких результатов.

Что будет дальше

Наступило «завтра», а с ним – новая жизнь и новые цели. Проиграв в финале, днепропетровская команда утратила гарантированное место на следующий сезон в Лиге чемпионов. Это место еще можно получить – если в субботу, в последнем туре украинской Премьер-лиги основной соперник днепрян, «Шахтер», проиграет матч последнего тура львовским «Карпатам». Но это тоже относится к разряду чудес. Слишком вялым и неконкурентноспособным выглядит львовский клуб в этом сезоне. А место в Премьер-лиге команда сохранила лишь чудом, не благодаря своей игре, а вопреки ей. Потому что нашлась команда, играющая еще хуже – мариупольский «Ильичевец». Но, даже если случится чудо, и «Днепр» завоюет 2-е место, оно совсем не гарантирует команде выступление в той самой ЛЧ. Только в квалификации – от которой у днепропетровцев пока далеко не лучшие воспоминания.

Практически наверняка и следующий сезон «Днепр» проведет во второй по значимости Лиге Европы. Но уже не как середнячок или «белая ворона», а как полноправный лидер, тот, с кем все будут считаться, и которого будут опасаться. Безусловно, у «Днепра» будет шанс повторить и даже превзойти свой нынешний успех. Команда заматереет, а в душе каждого игрока останется варшавская обида – нереализованная возможность выиграть трофей. И закрыть эту страницу команда обязательно попытается через год.

Сейчас же нужно просто доиграть сезон (всего-то один матч), остыть и успокоиться – привести свои мысли в порядок. Это все, что требуется от днепрян в нынешней ситуации. Команда показала свои возможности и теперь наверняка будет смотреть сама на себя другими глазами. Этот «Днепр» больше не будет середняком, а тем более – аутсайдером. На любом уровне – даже на самом высоком.

Сезон, который уходит в историю, дал ребятам главное – возможность поверить в себя и реализовать то, что еще вчера казалось немыслимым. И это его самый главный итог.

А пока просто скажем – спасибо, «Днепр», за сезон.

Кирилл Стадниченко