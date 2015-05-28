Федорчук: Третий гол в ворота "Днепра" был необязательным

"Очень хотелось выиграть эту игру. К сожалению, не обошлось без наших ошибок. Считаю, как минимум один из трех голов в наши ворота был необязательным. Речь веду о третьем голе, когда можно было спокойно выбить мяч подальше от ворот", - цитирует Федорчука пресс-служба клуба.

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"С одной стороны, эмоции от нашей игры в финале хорошие, но с другой, победить в нем все-таки не удалось. Будем надеяться, что тот опыт, который мы получили в этом розыгрыше Лиги Европы, поможет нам в дальнейшем и впереди у нас еще будут финалы. Будем развиваться дальше!", - подчеркнул футболист.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве в финальном матче Лиги Европы сезона 2014/15 днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.