Калинич: Показали игру, достойную финала

"Что поделать, мы уступили. Считаю, показали хорошую игру, достойную финала, но все-таки проиграли", - цитирует Калинича пресс-служба "Днепра".

"Жаль, конечно, ведь каждый из нас старался, отдавал всего себя на поле, и этот поединок продемонстрировал, что мы находимся на хорошем европейском уровне", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в Варшаве в финальном матче Лиги Европы сезона 2014/15 днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил со счетом 2:3.