Глава Футбольной ассоциации Англии - президенту ФИФА: "Вы должны уйти"

"То, что многие делегаты должны сказать здесь Блаттеру на протяжении ближайших двух дней - вам пришло время уйти", - заявил Дайк в прямом эфире телеканала ITV из Цюриха, где начинается конгресс ФИФА, пишет ТАСС.

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"Не важно, наберете ли вы необходимые голоса, вы должны уйти, потому что к этой организации не будет доверия, пока вы в ней", - сказал глава ФА, говоря про намеченные на пятницу выборы президента ФИФА. В них участвуют два кандидата - нынешний президент организации Блаттер и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн.

"Многие люди испытывают большую злость. И это должно закончиться одним или другим способом", - сказал Дайк, пояснив, что либо Блаттер сам покинет пост главы одной из самых влиятельных спортивных организаций на планете, либо представители 209 входящих в ФИФА ассоциаций своим голосованием прямо укажут ему на выход.