У госпитализированного после матча с "Севильей" Матеуса диагностировали перелом носа и ушиб головы

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

"У Матеуса был диагностирован перелом костей носа и ушиб головы. Через несколько часов футболист воссоединился с командой в отеле", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко: "Днепр" - команда с характером

Как сообщал УНИАН, Матеус упал в обморок, незадолго до чего получил удар по голове от одного из игроков "Севильи".