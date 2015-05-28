У госпитализированного после матча с "Севильей" Матеуса диагностировали перелом носа и ушиб головы
08:13, 28 мая 2015Спорт
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Футболиста днепропетровского "Днепра" Матеуса, который был госпитализирован, выписали из больницы после диагностики полученных в финальном матче Лиги Европы с "Севильей" травм.
Матеус потерял сознание после столкновения на матче Днепр-Севилья / © UNIAN
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр".
"У Матеуса был диагностирован перелом костей носа и ушиб головы. Через несколько часов футболист воссоединился с командой в отеле", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Матеус упал в обморок, незадолго до чего получил удар по голове от одного из игроков "Севильи".
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