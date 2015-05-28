В Бразилии прошли обыски на фоне коррупционного скандала в ФИФА

Как сообщает Русская служба ВВС, по мнению полицейских, компания Klefer Sports Marketing имела связи с другими компаниями, которые властями США подозреваются в даче взяток чиновникам ФИФА для получения выгодных контрактов.

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Согласно сообщению, представитель компании отверг все обвинения и заявил, что руководство Klefer Sports Marketing готово сотрудничать со следствием.

Как сообщал УНИАН, накануне Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.