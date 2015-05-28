Комитет по этике ФИФА отстранил от футбольной деятельности 11 человек - СМИ

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на официальный сайт организации.

«В связи с расследованием, четко связанным с футболом и имеющим такой серьезный характер, было необходимо принять незамедлительные и безотлагательные меры. Разбирательство будет следовать своим курсом в соответствии с Кодексом этики ФИФА», - заявил глава арбитражной палаты Комитета по этике ФИФА Ханс Йоахим Эккерт.

Читайте такжеTransparency призвала Блаттера уйти с поста главы ФИФА В список отстраненных вошли: Джеффри Уэбб, Эдуардо Ли, Хулио Рока, Костас Таккас, Джек Уорнер, Эухенио Фигередо, Рафаэль Эскивела, Хосе Мария Марин, Николас Леос, Чак Блейзер и Дэрилл Уорнер.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Швейцарии арестовала в Цюрихе шестерых чиновников ФИФА, экстрадиции которых требуют Соединенные Штаты.